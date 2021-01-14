الكشف عن "تواطؤ" مسؤولين بديوان محافظة ذي قار على صرف سلفة مقاول لمرتين

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بأن هيئة النزاهة كشفت عن تلاعب بصرف سلفة احد المقاولين المنفذين لأحد مشاريع المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "هيئة النزاهة وأثناء إجراء تحقيق حول صرف سلفة أحد المقاولين المنفذين لمشروع محلي في المحافظة، عثرت على قيام المسؤولين في ديوان المحافظة بصرف السلفة مرتين للمقاول ذاته، الأولى بورق رسمي، والثانية بورق مستنسخ لذات المشروع المنفذ وبواقع 315 مليون دينار عراقي في كل مرة، أي أن السلفة صرفت بواقع 630 مليون دينار عراقي على ذات المشروع، رغم ان استحقاقها 315 مليون دينار فقط".

وأضاف المصدر؛ أن "قاضي تحقيق الهيئة أصدر أوامر استقدام بحق مسؤول حسابات المشاريع في الديوان، ومسؤول الرقابة، والموظف المختص بتنظيم الصكوك في الديوان "، لافتا إلى أن" الإجراءات مستمرة لإثبات المقصرين بهذا الفعل".