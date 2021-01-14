سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكشف عن "تواطؤ" مسؤولين بديوان محافظة ذي قار على صرف سلفة مقاول لمرتين

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-14T10:23:52+0000
الكشف عن "تواطؤ" مسؤولين بديوان محافظة ذي قار على صرف سلفة مقاول لمرتين

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بأن هيئة النزاهة كشفت عن تلاعب بصرف سلفة احد المقاولين المنفذين لأحد مشاريع المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "هيئة النزاهة وأثناء إجراء تحقيق حول صرف سلفة أحد المقاولين المنفذين لمشروع محلي في المحافظة، عثرت على قيام المسؤولين في ديوان المحافظة بصرف السلفة مرتين للمقاول ذاته، الأولى بورق رسمي، والثانية بورق مستنسخ لذات المشروع المنفذ وبواقع 315 مليون دينار عراقي في كل مرة، أي أن السلفة صرفت بواقع 630 مليون دينار عراقي على ذات المشروع، رغم ان استحقاقها 315 مليون دينار فقط".

وأضاف المصدر؛ أن "قاضي تحقيق الهيئة أصدر أوامر استقدام بحق مسؤول حسابات المشاريع في الديوان، ومسؤول الرقابة، والموظف المختص بتنظيم الصكوك في الديوان "، لافتا إلى أن" الإجراءات مستمرة لإثبات المقصرين بهذا الفعل".

related

نائب: مدير تربية صلاح الدين يزرع الطائفية في المحافظة وعليه شبهات فساد

Date: 2020-12-07 11:36:45
نائب: مدير تربية صلاح الدين يزرع الطائفية في المحافظة وعليه شبهات فساد

النزاهة تتقصى شبهات فساد بملياري دينار عبر إيفاد مراقبين جويين إلى الإمارات

Date: 2020-12-17 09:38:12
النزاهة تتقصى شبهات فساد بملياري دينار عبر إيفاد مراقبين جويين إلى الإمارات

النزاهة توقف تمليك عقــار بيع بالمزايدة العلنية تسبب بهدر ملياري دينار

Date: 2020-12-27 07:37:12
النزاهة توقف تمليك عقــار بيع بالمزايدة العلنية تسبب بهدر ملياري دينار