تاكيداً لشفق نيوز.. القضاء يعلن ضبط 25 مليار دينار ومليون دولار وذهب في قضية الجميلي (صور)

شفق نيوز- بغداد

أعلن القضاء العراقي، يوم الاثنين، ضبط 25 مليار دينار عراقي ومليون دولار، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو خمسة كيلوغرامات، ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه.

وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة، بحسب التحقيقات، عن الهدر في المشاريع المنفذة من قبل المتهم والأطراف المرتبطة بالقضية، أسفرت عن ضبط 25 مليار دينار عراقي، فضلاً عن مليون دولار، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو خمسة كيلوغرامات.

وأضاف أن المبالغ المالية كانت موضوعة داخل قناني مياه بلاستيكية ومخفاة في منزل المتهم بمدينة تكريت.

وأشار القاضي إلى أن إجمالي الأموال المضبوطة في القضية ارتفع إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، فضلاً عن العقارات والعجلات المحجوزة والمصوغات الذهبية المضبوطة.

وأكد أن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين ما زالت مستمرة، لاستكمال جميع الإجراءات القانونية.

ويأتي بيان مجلس القضاء الأعلى تأكيداً لما نشرته وكالة شفق نيوز، أمس، نقلاً عن مصدر أمني، بشأن ضبط مبالغ مالية ومركبات خلال عملية تفتيش في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، ضمن إجراءات مرتبطة بملف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.