تطور في ملف الجميلي.. ضبط مليارات مدفونة وسيارات فارهة بمنزل موظف في مصفى بيجي

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن قوة أمنية عثرت على مبالغ مالية ومركبات خلال عملية تفتيش في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، ضمن إجراءات مرتبطة بملف فساد كبير في قطاع النفط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوة ضبطت خلال العملية التي انطلقت مساء الأحد (مستمرة لحظة إعداد الخبر) بما مجموعه قرابة 3 مليارات دينار- نحو 2.3 مليون دولار-، كانت مدفونة داخل منزل أحد موظفي مصفى بيجي في قضاء الشرقاط، مرتبطة بملف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.

وبحسب المصدر، شملت المضبوطات أيضاً أربع عجلات حديثة أنواع Toyota Hilux وBMW وChevrolet Tahoe وCadillac.

وتأتي العملية في وقت تمضي فيه الحكومة العراقية بحملة واسعة لمكافحة الفساد، شملت خلال الأيام الماضية تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين حاليين وسابقين ونواب وموظفين، على خلفية ملفات تتعلق بهدر المال العام والكسب غير المشروع والعقود الحكومية.

وتصدّر ملف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي واجهة الحملة، بعدما قادت التحقيقات معه إلى كشف أموال وممتلكات ومتشابكات مالية مرتبطة بعدد من المتهمين، بينها مبالغ ضخمة قالت السلطات القضائية إن جزءاً منها كان مخبأً داخل منازل، وجزءاً آخر مدفوناً تحت الأرض.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق ارتفاع حصيلة الأموال المضبوطة في قضية الجميلي إلى أكثر من 98 مليار دينار و11 مليون دولار، مع استمرار الإجراءات التحقيقية بحق المتورطين، فيما أشارت تقارير محلية ودولية إلى أن الحملة امتدت إلى بغداد ومحافظات أخرى، وطالت شخصيات سياسية وإدارية بارزة.