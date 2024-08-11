القضاء العراقي يتسلم من (يونيتاد) أرشيفا بشأن جرائم داعش

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، أنه تسلم من فريق التحقيق الدولي "يونيتاد" أرشيفا بشأن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق.

وذكر مجلس القضاء في بيان، أن رئيسه القاضي فائق زيدان استقبل صباح اليوم "آنا بيرو لوبيس" المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) رفقة أعضاء الفريق.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء تسليم رئيس المجلس ملفات الوثائق التي تم أرشفتها من قبل الفريق والمتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وتأسس فريق التحقيق بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2379 لسنة 2017 وكان الهدف منه "تعزيز جهود المساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة من جانب تنظيم داعش"، بحسب ما ورد على موقع "يونيتاد".

وكانت وكالة "رويترز" قد نشرت يوم الأربعاء 20 من شهر آذار/مارس الماضي تقريرا مطولا قالت فيه إن الفريق الأممي اضطر إلى إنهاء عمله مبكرا قبل استكمال التحقيقات بعد توتر علاقته مع الحكومة العراقية.