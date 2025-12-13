القبض على زوج أحرق زوجته شرقي الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم السبت، بأن شرطة المحافظة ألقت القبض على رجل أقدم على إحراق زوجته إثر خلافات عائلية، في شارع نرگال شرقي مدينة الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "خلافات زوجية نشبت بين الطرفين، أقدم على إثرها الزوج على سكب مادة البنزين على زوجته التي تعمل طبيبة أثناء وجودها داخل مركبتها في شارع نرگال، قبل أن يقوم بإضرام النار بها".

وأضاف أن "مفارز مركز شرطة الثقافة، وبإسناد من الأمن الوطني ووحدات التقنيات المعلوماتية، تمكنت من تعقب الجاني وإلقاء القبض عليه في منطقة سرجخانة وسط مدينة الموصل".

وأشار المصدر، إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وعرضه أمام القضاء المختص لاستكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية".