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الغانمي يطلق تعهداً من الموصل يخص المفصولين من القوات الامنية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-14T10:59:23+0000
الغانمي يطلق تعهداً من الموصل يخص المفصولين من القوات الامنية

شفق نيوز/ تعهد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، يوم الاثنين، بإعادة بعض المفصولين من القوات الامنية بعد انتهاء تدقيق ملفاتهم الشخصية في محافظة نينوى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزير الداخلية عثمان الغانمي عقد اليوم، مؤتمراً مع عدد من شيوخ ووجهاء العشائر في نينوى لمناقشة عدد من الملفات الامنية بالمحافظة.

وقال الغانمي خلال المؤتمر، إن "نينوى تشهد استتباباً امنياً ملحوظاً وهذا الامر يعود الى مشاركة وجهاء وشيوخ المحافظة والقادة الامنيين ودور المواطنين أيضاً في استتباب هذا الامن الذي عزز من ثقة المواطن الموصلي خاصة بعد عودة النازحين كافة على خلفية هذ الاستتباب.

وأوضح مراسلنا أن الغانمي بحث "العديد من الملفات واستمع الى اهم المطالب والمشاكل واحتياجات المواطنين من أهالي المحافظة".

ووعد الغانمي "بعودة بعض المفصولين من القوات الامنية بعد انتهاء تدقيق ملفاتهم الشخصية، ممن لم تثبت عليهم اي تهم بالانجراف مع عصابات داعش الارهابي"، مؤكداً "زجهم مع اقرانهم من أفراد الشرطة في المحافظة خلال الايام".

ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، صباح اليوم، إلى محافظة نينوى وزار قاعدة القيارة ومقر قيادة عمليات نينوى وبحسب مصدر، امني فأن زيارة الغانمي تأتي من اجل مناقشة وضع المحافظة بصورة عامة.

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