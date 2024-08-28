العمل تطلق وجبة جديدة للرعاية الاجتماعية تتضمن 61 ألف أسرة

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الأربعاء، إطلاق وجبة جديدة للرعاية الاجتماعية تتضمن 61 ألف أسرة.

وأكد الأسدي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، على "أهمية استمرار دعم الأسر الفقيرة وخاصة التي يعينها أشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".

وأضاف، "نعلن اليوم وجبة خاصة بشريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والأيتام والمرضى السكري"، مبيناً أن "الوجبة الخاصة تشمل كافة المتقدمين بعدد إجمالي 61 الف أسرة بواقع 49 ألف من ذوي الإعاقة و11 ألف طفل من أطفال مرضى السكري".

وأشار إلى أن "هناك مجموعة من الإجراءات الجديدة للمشمولين بالحماية الاجتماعية وفق التعديلات والمستجدات والتي تم إدخالها بعد اقرار قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والتي أقدم مجلس النواب على اقرار التعديل".

وتابع الأسدي، أن "التعديلات ادخلت الخدمات التالية وهي اعادة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الذين تم استبعادهم سابقا، ويتوقع ان تصل الحصص المضافة 38 الف مستفيد وتقدر المبالغ الإلزامية لهم 49 مليار دينار وتم تأمينها".

ولفت الى "تعدد الإعانات بالأسرة الواحدة، بمعنى إذا كان بالأسرة اثنين او ثلاثة معاقين يتم صرف كل فرد راتب اعانة".

واكد وزير العمل، "شمول أبناء الموظفين من فئة ذوي الإعاقة بناء على معايير خط الفقر، كما لفت الى "استمرار منح الاعانة المرأة بعد زواجها من موظف او متقاعد إلا إذا كان راتب يخرجهما من خط الفقر". وأعلن السماح بجمع بين اعانة الحماية الاجتماعية ومبلغ معين المتفرغ شريط أن لا يكون المستفيد موظفاً".

وقال الأسدي، إن "عدد المبحوثين في قواعد حماية الاجتماعية إلى مليون و300 الف اسرة الذين ينتظرون إصدار البطاقة وشمولهم بالإعانة الاجتماعية، معلناً "وصول اعداد المشمولين بالحماية الاجتماعية إلى مليونين و400 الف اسرة".

ولفت الى أن "عدد الذين أكملوا البيان السنوي بلغ مليون و900 الف اسرة، فيما يبلغ حجم مبلغ 460 مليار دينار كرواتب الحماية الاجتماعية".