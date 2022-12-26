العمل تطلق كفالات منتسبي الأمن للقروض والإعانات وتوقف آلاف الرواتب

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الإثنين، قبول كفالة منتسبي القوات الامنية واطلاق كافة الاعانات المتوقفة، مشيراً الى إيقاف آلاف الرواتب واسترداد مليارات الدينارات من "مخالفين" في شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال الاسدي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "وجهنا بقبول كفالة منتسبي القوات الامنية بكافة مسمياتها لاطلاق الاعانات المتوقفة وكل ما يتعلق بالقروض وعمل الوزارة".

ولفت الى "مفاتحة مجلس الوزراء لإطفاء الديون عن المتجاوزين من ذوي الاعاقة والشهداء، ومنح مستفيدي الحماية الاجتماعية سلة غذائية اضافة ولمدة 12 شهراً".

وأكد الأسدي، "استرداد اكثر من 27 ملیار دينار الى صندوق الحماية الاجتماعية من الاعانات غير المستلمة، اضافة الى استراد أكثر من 14 مليار دينار من المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية".

واشار الى "إيقاف 17,500 الف اسرة متجاوزة تتقاضى اكثر من راتب، وايقاف 2،086 اسرة نتيجة ظهور اكثر من بصمة من خلال الكي كارد الخاص بهم، فضلاً عن ايقاف 226 اسرة نتيجة ظهور اكثر من قيد على قواعد بيانات الحماية الاجتماعية".

ودعا وزير العمل، الذين يتقاضون اكثر من راتب الى "المراجعة طوعا لايقاف الاعانة وتقسيط المبالغ التي بذمتهم على 10 سنوات وبخلافه ستطبق عليهم اجراءات الاسترداد".

ولفت الى "اعادة تدقيق 13.498 الف اسرة نتيجة تقاضيهم لإعانة الحماية الاجتماعية وقروض واسترداد المبالغ التي بذمتهم"، مؤكداً "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق 542 فرداً واسرة نتيجة عملية تزوير المستمسكات".

ونوه الاسدي الى "احالة 104,322 الف اسرة للتدقيق وذلك لعدم استلامهم لإعاناتهم لأكثر من 6 اشهر".

وأعلن وزير العمل اطلاق الوجبة الـ34 من قروض دعم المشاريع الصغيرة بواقع 5 آلاف مقترض خلال هذا الاسبوع، مؤكداً، "تمديد مدة تحديث البيان السنوي لشهرين، داعياً الاسر المستفيدة الى مراجعة اقسام الحماية الاجتماعية لتلافي قطع الاعانة احترازيا".