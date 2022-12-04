العمل ترد على أنباء شمول "العمال الأجانب" براتب تقاعدي وتتعهد بتطبيق قانون لصالح العراقيين

شفق نيوز/ ردّت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم الأحد، على أنباء شمول العمال الأجانب براتب تقاعدي، متعهدة في ذات الوقت بتطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 الذي يفرض على صاحب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العمال الأجانب سيطبق عليهم القانون باستحصال الرسوم، والضرائب كما يجري ذلك على القطاع الخاص"، لافتا الى أن "المنهاج الوزاري وضمن أولوياته هو تفعيل، وتشجيع القطاع الخاص، وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية بما يقابلها من العمالة الأجنبية".

وأشار الى أن "ما تسرَّب في وسائل الإعلام عن شمول العمال الأجانب براتب تقاعدي غير دقيق، إذ ان العمال الأجانب مضمونون في بلدانهم، وهو أمر تفرضه القوانين في جميع البلدان".