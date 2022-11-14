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"العمل" تحصي أكثر من (مليونين ونصف المليون) أسرة في قاعدة الفقر

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-14T18:18:16+0000
"العمل" تحصي أكثر من (مليونين ونصف المليون) أسرة في قاعدة الفقر

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من مليون ونصف المليون اسرة على الاستمارة الالكترونية في قاعدة الفقرة.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "عدد الذين سجلوا على الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتسجيل في قاعدة الفقر بلغ مليونين و(534993) اسرة"، مبينا أن "عدد الأسر المسجلة من فئة الرجال بلغ مليونين و(38641) اسرة، في حين بلغ عدد الأسر، التي تعيلها نساء (496352) في بغداد والمحافظات".

وأشارت هيئة الحماية الاجتماعية، وفق البيان، إلى أن رابط التسجيل على الاستمارة الالكترونية مفتوح على مدار (24) ساعة، ويستمر لغاية يوم 22-11-2022".

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