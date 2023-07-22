العمل العراقية: زيادة في أعداد المشمولين بإعانات الحماية الاجتماعية وهذا هدفنا نهاية العام

شفق نيوز/ كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عن زيادة في أعداد العوائل المشمولة بإعانات الحماية الاجتماعية، فيما بينت ان عدد المستفيدين سيتجاوز مليوني شخص بنهاية العام الحالي.

وقال مستشار الوزير كاظم العطواني، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "موازنة العام الحالي تضمنت زيادة في أعداد المشمولين باعانات الحماية الاجتماعية"، مبينا أن "الزيادة ستكون بواقع 600 ألف عائلة وبذلك سيصبح عدد الكلي في نهاية هذا العام مليونين و300 ألف مستفيد".

وأضاف العطواني أن "الموازنة تضمنت ايضاً توزيع حصص تموينية اضافية للعوائل المشمولة بالإضافة الى شمول طلبة هذه العوائل (من الابتدائية الى الجامعات) بمنح مالية".