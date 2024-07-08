العمليات المشتركة تعلن خطة "محرم": تأمين الطرق والمياه والكهرباء حتى الأربعينية

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم خلية الإعلام الأمني والعمليات المشتركة، يوم الاثنين، أن قيادة العمليات بالتعاون مع اللجنة الأمنية العليا أعدت خطة خاصة لشهر محرم الحرام.

وأوضح اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة عقدت اجتماعها في مدينة كربلاء قبل يومين، حيث تمحور النقاش حول الخطتين الأمنية والخدمية، برئاسة وزير الداخلية وبحضور نائب قائد العمليات المشتركة.

وأشار الخفاجي إلى أن الخطة، التي تمتد حتى زيارة أربعينية الإمام الحسين، تشمل محاور عديدة، مؤكدا أن القائد العام للقوات المسلحة يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الخطة ويتابع تنفيذها شخصيًا، حتى أن هناك مجموعة خاصة "كروب" على تطبيقات التواصل الاجتماعي لأعضاء الخطة، لحل أي معضلة فورًا وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين.

وشملت الخطة، بحسب الخفاجي، هذا العام العديد من المشاريع الحكومية في مجالات الطرقات وإنشاء معامل خاصة بالثلج وتوفير المياه والكهرباء والخدمات من نقل وساحات وقوف السيارات.

وبين، أن اللجنة الأمنية تعمل على القيام بعمليات استباقية مستمرة، مؤكدا أن الخطة تهدف إلى عدم عسكَرة المجتمع عبر تقليل انتشار القوات الأمنية بشكل مكثف والاعتماد على الجهد الاستخباري والأمني مع تواجد القوات في أماكن معينة جاهزة للتدخل عند الضرورة.

وتضمنت الخطة أيضاً، وفق الخفاجي، تقديم إرشادات صحية لأصحاب المواكب، وتخصيص جهد جوي كبير للمراقبة الجوية. وقد أعلن محافظ كربلاء عن اكتمال منظومة المراقبة الخاصة بالمحافظة، مما سيساعد القوات الأمنية في تنفيذ مهامها، بحسب اللواء الخفاجي، الذي أكد على التنسيق العالي بين القيادات الأمنية، بما في ذلك قيادة عمليات بغداد والقيادات الأمنية الأخرى، لتوفير كل الإمكانيات للزائرين.

وبين، أن تسهيلات أُعطيت للمنافذ الحدودية والبرية والبحرية والجوية، مع توقعات باستقبال ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن العمل الاستخباري والفني مستمر حتى انتهاء زيارة أربعينية الإمام الحسين.

من جانبها، أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الإثنين، عن استكمال استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ الخاصة بزيارة عاشوراء.

وقال مدير عام الدائرة صباح الموسوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم تهيئة 100 عربة إسعاف مزودة بالأدوية والمستلزمات الضرورية، وتجهيز 8 مستشفيات حكومية و4 أهلية، بالإضافة إلى إنشاء 3 مراكز لطب الحشود في المدينة القديمة و10 مفارز طبية، منها مركز السيدة زينب الكبرى الجراحي التخصصي للعيون.

وأضاف الموسوي أنه تم تجهيز 30 فرقة صحية لمراقبة مياه الشرب والأغذية، و25 فرقة للاستجابة السريعة لتقديم الخدمات الطبية للزوار، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الزوار.

وأوضح الموسوي أن وزارة الصحة والحكومة المحلية وفرت جميع الإمكانيات لدعم الجهود الطبية، وأن دائرتي الصحة في بابل والنجف ستقدمان الدعم والإسناد الطبي لدائرة صحة كربلاء ضمن حدود المحافظتين.