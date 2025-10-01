العلاقات الخارجية: السفارة العراقية في ليبيا تعرقل عودة المواطنين العالقين هناك

شفق نيوز - السليمانية

قال عضو لجنة العلاقات الخارجيَّة في مجلس النواب مثنى أمين، يوم الأربعاء، إن السفارة العراقية في ليبيا تفتعل المشاكل وتضع العراقيل امام عودة المواطنين الكورد العراقيين العالقين هناك.

وذكر أمين في مؤتمر صحفي مع ذوي المواطنين الكورد العالقين في ليبيا حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن دائرة العلاقات الخارجية في اقليم كوردستان قدمت تسهيلات لعودة اولئك المواطنين من خلال شراء تذاكر لهم، الا ان السفارة العراقية في ليبيا حجزتها مؤخرا مع جوازات السفر.

وأضاف أن حجز الوثائق الثبوتية لأي مواطن يعتبر جريمة قانونية، مردفا بالقول إن ما تقوم به السفارة العراقية في ليبيا جريمة بحق مواطنينا.

وشدد أمين على انه ينبغي للسفارة تقديم التسهيلات اللازمة لاعادة المواطنين الى بلادهم، مطالبا وزارة الخارجية العراقية بالتدخل وإنهاء هذه القضية

وقبل أيام صرح القائم بالأعمال في سفارة العراق بطرابلس، أحمد الصحاف، لوكالة الانباء العراقية الرسمية "واع"، بأنه "جرى تقصي مصير 60 مهاجراً عراقياً دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعيّة قبل نحو شهر، وقد عثرت السفارة العراقية عليهم في منطقة غرب العاصمة طرابلس، ويجري العمل لإعادتهم إلى العراق طوعاً".

وأوضح أن "السفارة تنسّق مع السلطات الليبية لضمان سلامة المهاجرين، وتأمين عودتهم الطوعية"، مشيراً إلى أنهم واجهوا مخاطر كبيرة، في حين لم يكن وصول السفارة إليهم سهلاً في مناطق مختلفة من ليبيا، ومن بينهم قاصرون، ما وضعها أمام متغيّرات جديدة بالغة الحساسية".