العراق يوقف التعامل مع شركات السياحة المصرية لاستغلالها السائحين (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، يوم الثلاثاء، إيقاف التعامل مع الشركات السياحية المصرية لاستغلالها السائح العراقي في مصر.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، موقعة من رئيس هيئة السياحة ظافر مهدي عبد الله وموجهة الى رابطة شركات السفر والسياحة، أنه "اشارة لكتاب وزارة الخارجية بالعدد ( 42/2/3/1/6/14) في 2021/10/27 وكتاب القسم القانوني بالعدد 758 في 2022/6/23 ونظرا لكثرة الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين بحق الشركات التي تعمل على تفويج المجاميع السياحية الى جمهورية مصر العربية وللحد من استغلال السائح العراقي من قبل الشركات المصرية، تقرر إيقاف تعامل شركات السفر والسياحة العراقية مع الشركات المصرية (لاكي تورز- ارب افريكانو - ذهب - مصر للسياحة - اللؤلؤة - ماستر ترفل) ومكتبها (ETC) في بغداد ولحين إيجاد حل لظاهرة استغلال السائح العراقي في مصر وبخلافه تتخذ الاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة".