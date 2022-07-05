سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يوقف التعامل مع شركات السياحة المصرية لاستغلالها السائحين (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-05T15:18:04+0000
العراق يوقف التعامل مع شركات السياحة المصرية لاستغلالها السائحين (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، يوم الثلاثاء، إيقاف التعامل مع الشركات السياحية المصرية لاستغلالها السائح العراقي في مصر.

وجاء في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، موقعة من رئيس هيئة السياحة ظافر مهدي عبد الله وموجهة الى رابطة شركات السفر والسياحة، أنه "اشارة لكتاب وزارة الخارجية بالعدد ( 42/2/3/1/6/14) في 2021/10/27 وكتاب القسم القانوني بالعدد 758 في 2022/6/23 ونظرا لكثرة الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين بحق الشركات التي تعمل على تفويج المجاميع السياحية الى جمهورية مصر العربية وللحد من استغلال السائح العراقي من قبل الشركات المصرية، تقرر إيقاف تعامل شركات السفر والسياحة العراقية مع الشركات المصرية (لاكي تورز- ارب افريكانو - ذهب - مصر للسياحة - اللؤلؤة - ماستر ترفل) ومكتبها (ETC) في بغداد ولحين إيجاد حل لظاهرة استغلال السائح العراقي في مصر وبخلافه تتخذ الاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة".

related

سفارة العراق تعلن عن تسهيلات "مُهمة" في القاهرة

Date: 2019-09-19 15:26:58
سفارة العراق تعلن عن تسهيلات "مُهمة" في القاهرة

مصر تزوّد العراق بـ15 طناً من المُواد الطبّية لمواجهة فيروس كورونا

Date: 2020-10-30 11:56:22
مصر تزوّد العراق بـ15 طناً من المُواد الطبّية لمواجهة فيروس كورونا

بعد الهند .. العراق يسير رحلة جوية الى مصر لإجلاء مواطنين

Date: 2020-03-24 13:13:41
بعد الهند .. العراق يسير رحلة جوية الى مصر لإجلاء مواطنين

تسيير رحلة جوية إضافية لإجلاء العراقيين من مصر

Date: 2020-03-24 22:34:04
تسيير رحلة جوية إضافية لإجلاء العراقيين من مصر

بغداد تعلن التواصل مع القاهرة لمنح عراقيين مقيمين بهذه الدول "الفيزا"

Date: 2019-09-21 16:07:19
بغداد تعلن التواصل مع القاهرة لمنح عراقيين مقيمين بهذه الدول "الفيزا"

العراق يعلن عن خطط للتعايش مع كورونا لعدة اشهر

Date: 2020-06-02 19:30:17
العراق يعلن عن خطط للتعايش مع كورونا لعدة اشهر

تراجع الإصابات وإستقرار الوفيات بكورونا العراق

Date: 2022-02-03 13:01:09
تراجع الإصابات وإستقرار الوفيات بكورونا العراق

مجدداً.. عواصف ترابية تضرب العراق بدءا من السبت وتحذير من السفر براً

Date: 2022-05-18 15:35:54
مجدداً.. عواصف ترابية تضرب العراق بدءا من السبت وتحذير من السفر براً