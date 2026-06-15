العراق يكسب دعوى دولية ضد شركة "أورنج" ويحمي خزينته من دفع 800 مليون دولار

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العدل، يوم الاثنين، تحقيق إنجاز قانوني تمثل بكسب دعوى التحكيم الدولية المقامة من قبل شركة أورنج ضد جمهورية العراق/هيئة الإعلام والاتصالات، ما أسفر عن رد جميع مطالبات الشركة المدعية وتجنيب الدولة العراقية دفع تعويضات مالية تقدر بنحو (800) مليون دولار أميركي.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن قرار هيئة التحكيم تضمّن كذلك إلزام شركة أورنج بدفع مبلغ (10) ملايين دولار أميركي للعراق لقاء أتعاب المحاماة والمصاريف القانونية، في خطوة تعكس قوة الموقف القانوني العراقي وكفاءة الجهود المبذولة في إدارة هذا الملف وتحقيق نتائج إيجابية تصب في مصلحة الدولة العراقية.