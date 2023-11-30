العراق يقود النمو على الهواتف الذكية في الشرق الاوسط

شفق نيوز/ اظهرت دراسة أن شحنات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط نمت 21% في الربع الثالث من 2023.

وذكرت شركة "كاناليس" في آخر تحديث في ربع سنوي لسنة 2023 أن الشحنات في المنطقة ارتفعت الى نحو 12 مليون وحدة في الأشهر الثلاثة المنتهية في ايلول، مدعوما الى حد كبير للطلب المحلي الثابت .

واضافت ان العراق قاد النمو في المنطقة خلال هذه الفترة حيث ارتفعت الشحنات 57% على أساس سنوي مدفوعة للطلب على الهواتف التي يقل سعرها عن 150 دولارا وزيادة في الانشطة المتعلقة بالعلامة التجارة.

وبينت كاناليس أن "السعودية سجلت نموا سنويا بنسبة 46% مع ارتفاع شعبية الاجهزة ذات الكلفة المنخفضة".

كما أظهرت الدراسة الصادرة عن الشركة أن الإمارات سجلت زيادة 2% مدفوعة بتدفق المقيمين الأجانب والسياح.

وأشارت الشركة أن "الشحنات في الكويت وقطر انخفضت بنسبة 4% و2% على التوالي وسط ضعف الطلب الاستهلاكي".

ووفقا للتقرير، فإن "شركة (سامسونج) للإلكترونيات حافظت على مبيعاتها حيث قامت ببيع 3.8 ملايين وحدة بحصة سوقية تبلغ 31% فيما شحنت شركة (أبل) أكبر منافس لها 1.3 مليون وحدة مقابل 11 في المئة من حصة السوق".