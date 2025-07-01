العراق يعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

شفق نيوز- بغداد

يُعد يوم الأحد، الموافق السادس من شهر تموز/يوليو الجاري 2025، عطلة رسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، وذلك تزامنًا مع العاشر من شهر المحرّم الحرام، ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي سبط نبي الاسلام محمد من ابنته فاطمة الزهراء، وذلك فقا لتقوم العطل الرسمية في العراق.

وأوضحت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اليوم الثلاثاء، أن العطلة جاءت استنادًا إلى أحكام المادة (1/ أولًا/ ج) من قانون العطلات الرسمية (12 لسنة 2024).

ويحيي المسلمون الشيعة "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي، وتستمر حتى ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء.