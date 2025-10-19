العراق يسجل نحو 40 ألف حالة زواج وطلاق خلال شهر واحد

شفق نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، أن المحاكم المدنية في محافظات العراق ما عدا اقليم كوردستان سجلت حوالي 40 ألف حالة زواج وطلاق خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

ووفقا للاحصائية الصادرة عن مجلس القضاء، فإن إجمالي أعداد حالات الزواج المسجلة في الشهر الماضي بلغت 30205 تصدرت فيها العاصمة بغداد قائمة المحافظات حيث سجل جانب الرصافة 4307 حالات، في جاءت نينوى ثانيا بـ 3698، ثم البصرة 2609 حالات.

وأشار المجلس في إحصائياته الى أن إجمالي أعداد حالات الطلاق المسجلة بلغت 6719 ايضا جاءت بغداد في المرتبة الاولى بجانب الكرخ 1295، والرصافة 880، في حين حلت البصرة في المرتبة الثانية 840 حالة.