العراق يسجل ارتفاعاً بإنتاج الدواجن وبيض المائدة في 2024

شفق نيوز- بغداد

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، عن ارتفاع كمية إنتاج الدجاج الحي وبيض المائدة لعام 2024، مبيناً أن الإحصائية لم تشمل الإنتاج في اقليم كوردستان.

وقال الجهاز في احصائية اطلعت عليها، وكالة شفق نيوز، إنه "قدر مجموع إنتاج العراق من دجاج اللحم الحي 178.3 ألف طن لسنة 2024، بارتفاع قدرت نسبته 3.5% عن إنتاج العام الذي سبقه لسنة 2023 حيث كان الإنتاج 172.3 ألف طن".

وأضافت أن "الكمية ارتفعت أيضاً عن عام 2022 التي بلغت 162.5 ألف طن، وعن عام 2020 البالغة 156.5 ألف طن".

وأشارت إلى أن "إنتاج العراق من بيض المائدة ارتفع هو الآخر خلال عام 2024 حيث قدر الإنتاج بـ5.315.6 مليار بيضة، بارتفاع بلغ نسبته 11.2% عن إنتاج العام 2023 حيث كان الإنتاج 4.778.4 مليار بيضة".

وأشار الجهاز إلى أن "الاحصائية لم تشمل انتاج الدجاج والبيض في اقليم كوردستان".

وكانت الحكومة العراقية أطلقت مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي والحيواني في آب/أغسطس من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، بما فيها منتجات الثروة الحيوانية.

في حين أعلنت وزارة الزراعة العراقية في أيلول/سبتمبر 2025، منع استيراد الدجاج المجمد ومقطعاته بهدف حماية المنتج المحلي.