العراق يدخل في "حالة مطرية" تنتهي غدا الخميس

شفق نيوز/ بدأت الأمطار بالهطول، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات صباح اليوم الأربعاء، على ان تنتهي صباح يوم غد، وفق راصد جوي.

وقال الراصد الجوي غالب عطيه، في منشور له على موقع فيسبوك، إن صباح الأربعاء شهد تصعيد السحب امام اندفاع المنخفض السطحي وعند المقدمة، مشيرا الى ان السحب تتلاشى عند مؤخرة المنخفض (بادية الجنوب) بسبب الرياح الهابطة.

وأشار إلى أن امطاراً ديمية هذا اليوم الاربعاء، خفيفة الى معتدلة تشمل كافة المدن، موضحا أن مناطق الغزارة واردة جهة الأنبار وصلاح الدين وبغداد وديالى والسليمانية، وبصورة اخف شدة في ذي قار والبصرة وميسان وبعض مناطق الفرات الاوسط.

وبين أن الحالة تنتهي صباح يوم غد الخميس، مع بقاء التكونات الممطرة جهة ديالى والسليمانية وبغداد وواسط خلال نهار الخميس.

وأمس الثلاثاء، حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، عبر وكالة شفق نيوز، من تعرض العراق لأمطار غزيرة ناتجة عن منخفض جوي يضرب البلاد، ودعا الحكومة العراقية لتعطيل الدوام الرسمي تفاديا للحوادث.