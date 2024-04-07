العراق يحتل المرتبة الثامنة بعدد حالات الطلاق بين الدول العربية

شفق نيوز/ أعلن رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، يوم الأحد، أن نسبة الطلاق ارتفعت بشكل "مخيف" في السنوات الثلاث الاخيرة وباتت تهدد الاسرة والمجتمع .

وقال الغراوي في بيان اليوم ان البلدان العربية سجلت ارقاماً كبيرة في عدد حالات الطلاق وكان المركز الأول في نسب الطلاق، من نصيب الكويت، 48% من إجمالي عدد الزيجات، حسب إحصاء نشرته وزارة العدل الكويتية. وفي المركز الثاني كانت مصر بنسبة 40% حسب إحصائيات وزارة العدل المصرية وفي المركز الثالث والرابع، نجد أن كلا من الأردن وقطر، قد ارتفعت بهما نسب الطلاق إلى 37.2% و 37% على الترتيب.

وأردف أن كلا من لبنان والإمارات قد تساوت في نسبة الطلاق، فقد ارتفعت نسبة الطلاق في كلا منهما إلى 34%؛ وتلتهما كل من السودان بنسبة وصلت إلى 30%، و العراق بنسبة 22.7%، حسب احصائيات مجلس القضاء، ثم السعودية بنسبة 21.5.

واضاف الغراوي ان عام 2022 وعام 2023 شهد تسجيل 143 الف حالة طلاق في العراق ، وسجلت المحاكم العراقية إحصائية للطلاق لشهر كانون الثاني لعام 2024 بلغت أكثر من 7 آلاف حالة في عموم العراق ووفقا للإحصائية التي نشرها مجلس القضاء، فإن حالات التفريق بحكم قضائي كانت 1843 حالة، فيما كانت حالات تصديق الطلاق الخارجي 5610.

كما أشار الغراوي إلى ان اهم اسباب ارتفاع حالات الطلاق هو قلة الثقافة الزوجية وعدم التفاهم بين الزوجين اضافة الى العنف الاسري والتدخلات من قبل الاهل والاصدقاء والزواج المبكر والظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيء للاتصالات وضعف الوازع الديني و الزيجات المتعددة .

وطالب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، الحكومة والبرلمان باتخاذ إجراءات "عاجلة" للحد من ارتفاع حالات الطلاق من خلال مبادرات اقتصادية وتوفير فرص عمل وتقديم وحدات سكنية مجانية للمتزوجين حديثا مع قروض بدون فوائد"

كما طالب بإطلاق حملة توعوية دينية وثقافية واعلامية لتثقيف المتزوجين عن أهمية الاسرة ودورها في بناء المجتمع.