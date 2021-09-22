العراق يتصدر لائحة الدول العربية بأكثر الإصابات و الوفيات بكورونا

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الأولى ضمن ترتيب الدول العربية من حيث أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

- وفيما يأتي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 21911 1981493

36 - المغرب 14009 922222

41 - الأردن 10633 815546

44 - الإمارات 2078 733325

46 - تونس 24553 700807

49 - لبنان 8304 619232

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.