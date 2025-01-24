العراق.. آلاف براميل النفط وعشرات الآبار.. شفق نيوز تنفرد بنشر خسائر حريق حقل الرميلة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الجمعة، عن خسائر حريق حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الخسائر التي تسبب بها الحريق في حقل الرميلة النفطي، هي 135 ألف برميل نفط، فضلا عن توقف 60 بئرا عن العمل من المحطة".

وأضاف أن "إخماد الحريق تم بمشاركة 20 عجلة إطفاء، و10 عجلات اختصاص بهكذا حرائق، فضلا عن 10 عجلات أخرى، حوضية ساندة، سعة 16 ألف لتر".

وأفاد مصدر في حقل الرميلة النفطي جنوبي العراق، في وقت سابق من يوم الجمعة، باندلاع حريق كبير في إحدى المصافي وأدى إصابة ستة من العاملين إصابات متفاوتة، فيما تكافح فرق الإطفاء السيطرة على ألسنة النيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ستة من العاملين في المصفاة أصيبوا جراء الحريق أحدهم بكسر في الساق، وآخر بحروق في وجهه، والآخرين إصابات متباينة".

وبعد ذلك، أفاد مصدر أنه تم إخماد الحريق بشكل نهائي وحالياً في عملية التبريد.

كما أعلنت وزارة النفط، قبل قليل، عن سيطرتها على الحريق الذي نشب في أحد الخزانات بالمحطة الغازية الخامسة في الرميلة الشمالية في البصرة.

وبينت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاستجابة السريعة من قبل ملاكات الإطفاء والسلامة التي قامت بعزل الصمام المتضرر جراء الحريق وتبريد الوحدات المجاورة الأخرى ساهم بشكل كبير في السيطرة على الحريق وإخماده بوقت قياسي".

وأشارت إلى أن "شركة نفط البصرة أوضحت أن الحريق نشب بعد ادخال النفط الخام إلى الخزان رقم 2 في محطة DS5 في الرميلة الشمالية والذي انتهت أعمال الصيانة فيه مؤخرا، فحدث حريق في الخزان لأسباب فنية لم تحدد أسبابه لحد الآن".