العراق.. عزل تدريسي دهس رجل أمن بعدما كشفه في وضع جنسي (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الخميس، عزل التدريسي في جامعة تكريت، (عمر فلاح عبد عباس) لـ"ارتكبه فعل خطير وعدم حفاظه على كرامة الوظيفة العامة"، إثر حادثة الدهس التي تعرض لها حارس أمني في الجامعة بعدما ضبط الأخير للتدريسي وهو يقيم علاقة "جنسية" مع إحدى الطالبات في الحرم الجامعي.

وبحسب الأمر الوزاري الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ويحمل توقيع الوزير نعيم العبودي، فإن هذا القرار جاء "استناداً إلى أحكام الفقرة (ثامنا أ) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وبناء على ما جاء بمحضر اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري المرقم (3 س /226 في 2025/4/6) التي تولت التحقيق في ملابسات حادث الدهس الذي تعرض له (مصطفى عامر لطيف مجهد) الموظف بصفة عقد على ملاك قسم المتابعة الجامعية / جامعة تكريت خلال أدائه الواجب الرسمي".

وجاء في توصيات اللجنة التحقيقة التي تمت المصادقة عليها "فرض عقوبة (العزل) بحق (م.م. عمر فلاح عبد عباس) التدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة تكريت وذلك لارتكبه فعل خطير يجعل بقاؤه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة ولعدم حفاظه على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها أثناء أدائه لوظيفته المتمثل بعدم مراعاته للجوانب التربوية والتعليمية التي تفرض عليه مراعاة قواعد السلوك الأخلاقية المنسجمة وطبيعة المجتمع العراقي فضلاً عن عدم قيامه بواجباته الوظيفية حسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر محلي في صلاح الدين، عن مقتل حارس أمن على يد تدريسي في كلية التربية الرياضية، بعد ضبط الأخير وهو يقيم علاقة "جنسية" مع إحدى الطالبات في الحرم الجامعي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "التدريسي في كلية التربية الرياضية (ع. ف. ع) في جامعة تكريت كان على علاقة مع إحدى الطالبات في الجامعة وكان يصطحبها معه بسيارته وفي وضع جنسي داخل الحرم الجامعي، وتم إبلاغ الأمن الجامعي بذلك".

وأضاف "تم نصب كمين لضبط التدريسي والطالبة متلبسان، لكن التدريسي لاحظ وجود أمن الجامعة وقام بدهس أحدهم (ع. م. الجميلي)، للهروب من الكمين"، مبيناً أن "المنتسب الأمني أصيب بنزف داخلي وفارق الحياة في المستشفى".

وأكد المصدر أن "القوة الأمنية ألقت القبض على التدريسي وهو رهن الاعتقال والتحقيق".