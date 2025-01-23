العراق عاشراً بأكثر الدول تأثراً بتعليق ترامب قبول اللاجئين في أمريكا

شفق نيوز/ جاء العراق في المرتبة العاشرة بأكثر الدول تأثراً بتعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، بحسب بيانات أعداد الأفراد الذين تم قبولهم عام 2023.

وبحسب مذكرة وزارة الخارجية لشركاء إعادة التوطين نقلاً عن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بتعليق قبول اللاجئين: "تم إلغاء جميع رحلات اللاجئين المقررة مسبقًا إلى الولايات المتحدة، ولن يتم إجراء حجوزات سفر جديدة. ولا ينبغي لمراكز دعم اللاجئين أن تطلب السفر لأي حالات لاجئين إضافية في هذا الوقت".

وبناءً على ذلك ألغيت رحلات اللاجئين الذين كان من المقرر أن يسافروا إلى الولايات المتحدة بعد عملية طويلة ومرهقة في كثير من الأحيان، وذلك وفقًا للمذكرة التي حصلت عليها CNN.

وتمثل هذه المذكرة مثالًا آخر على التأثير السريع الذي أحدثته أفعاله بالفعل. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على آلاف اللاجئين الذين كانت لديهم رحلات جوية مجدولة.

وحجز سفر لنحو 10,000 لاجئ، وهو أمر تم إلغاؤه الآن، وفقًا لمصدر مطلع على البيانات. ولم يكن التوزيع حسب الدولة متاحًا على الفور، لكن اللاجئين يأتون عمومًا من مجموعة من البلدان، بما في ذلك أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفنزويلا وسوريا وبورما.

ويمكن أن تكون عمليات الإلغاء مثيرة للقلق بشكل خاص بالنسبة للاجئين الذين تكون فحوصاتهم الطبية أو فحوصاتهم الأمنية، على سبيل المثال، على وشك الانتهاء. تنص المذكرة أيضًا على تعليق معالجة الحالة، مما يؤدي إلى إغلاق البرنامج بشكل فعال.

ويُعفى حاملو تأشيرات الهجرة الخاصة، والتي تشمل أولئك الذين عملوا في الولايات المتحدة في الخارج. ويمكنهم السفر إلى الولايات المتحدة، وفقا للمذكرة. يمكن أيضًا لهؤلاء اللاجئين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة الاستمرار في تلقي الخدمات.

ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مكتب الأمن الداخلي الأمريكي. في عام 2023، سجلت دول المنشأ الأعلى للأفراد الذين تم قبولهم كلاجئين من الكونغو الديمقراطية (30%)، سوريا (18%) وأفغانستان (11%)، وبورما (%10). تتكون هذه الدول الأربع من 69% لإجمالي عدد اللاجئين المقبولين في عام 2023.

بالإضافة إلى سوريا، ضمت القائمة الدول العشر الأولى دولًا عربية أخرى ضمن الجنسيات التي تم قبولها كلاجئين في الولايات المتحدة في عام 2023، لتشمل السودان بإجمالي 1,630 ونسبة %2.7 من إجمالي اللاجئين، والصومال ثم العراق بإجمالي (%2.3)1,440 و (%2.0)1,220 على التوالي.