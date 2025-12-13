العراق السادس عربياً بعدد المصابين بمرض السكري

شفق نيوز- واشنطن

حلّ العراق في المرتبة السادسة عربياً من حيث عدد المصابين بمرض السكري خلال العام 2025، بواقع نحو مليوني مصاب، وذلك وفق بيانات صادرة عن World Population Review.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى عربياً بعدد المصابين، حيث بلغ عددهم نحو 10.9 ملايين شخص، تلتها السعودية في المرتبة الثانية بـ 4.3 ملايين مصاب، ثم السودان ثالثاً بـ 3.5 ملايين.

واحتلت المغرب المرتبة الرابعة بعدد بلغ 2.3 مليون مصاب، تلتها الجزائر خامساً بأكثر من مليوني مصاب، ثم العراق سادساً بمليوني مصاب أيضاً.

وفي المراتب التالية، جاءت سوريا سابعاً بـ 1.5 مليون مصاب، ثم الإمارات ثامناً بنحو 994 ألفاً، والأردن تاسعاً بـ 866 ألفاً، فيما حلّت الكويت عاشراً بـ 803 آلاف مصاب.

كما شملت القائمة عُمان في المرتبة الحادية عشرة بـ 445 ألفاً، وليبيا ثاني عشرة بـ 399 ألفاً، ولبنان ثالث عشرة بـ 396 ألفاً، وقطر رابع عشرة بـ 394 ألفاً، والصومال خامس عشرة بـ 376 ألفاً.

وجاءت فلسطين في المرتبة السادسة عشرة بـ 183 ألف مصاب، فيما حلّت البحرين أخيراً بالمرتبة السابعة عشرة بـ 119 ألف مصاب.

وتُظهر هذه الأرقام اتساع انتشار مرض السكري في عدد من الدول العربية، ما يسلّط الضوء على الحاجة إلى تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر وتحسين أنماط الحياة الصحية.