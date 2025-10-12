العراق.. تحذير من تسبب الإنفلونزا بدخول المصاب "ردهة الإنعاش"

شفق نيوز- بغداد

حذر مدير مركز السيطرة على الأمراض الانتقالية في وزارة الصحة سنان غازي، يوم الأحد، من تسبب الانفلونزا الموسمية بدخول المصاب إلى المستشفى، فيما بين أن اللقاح لا يمنع الإصابة لكنه يقلل من شدتها.

وقال غازي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك حملات في كافة المراكز والمؤسسات الصحية لإعطاء لقاح الانفلونزا الموسمية، وان هذا اللقاح لا يمنع حدوث المرض لكن يقلل من شدة المرض عند حدوثه ودخول المستشفى".

وأضاف أن "المصاب بمرض الانفلونزا إذا لم يتلقى اللقاح يتعرض إلى عدة مضاعفات وقد تؤدي الدخول إلى المستشفى وتأثر على الجهاز التنفسي وقد يدخل إلى ردهات الإنعاش إذا كانت الانفلونزا شديدة الخطورة".

وتابع أن "الفئات المعرضة للإصابة بفيروس الانفلونزا، هي كبار السن والأطفال والنساء الحوامل"، مبينا أن "أخذ اللقاح المضاد للفيروس سيحميهم من تداعيات الإصابة بالانفلونزا".