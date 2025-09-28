العثور على طائرة مسيّرة قرب حقل نفطي اقصى جنوبي العراق

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بالعثور على طائرة مسيرة قرب حقل نفطي في البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على طائرة مسيرة ضمن مقتربات حقل غرب القرنة، قرب موقع عمل شركة ويت إنرجي".

وأضاف أن "الطائرة عثر عليها اثناء عمل احدى شركات إزالة الالغام"، مبينا أن "الطائرة من نوع (LOT2) تحمل الرمز (CO98)، ولم يتبين عائدية الطائرة حتى الان ولا وقت سقوطها"، مرجحا أنه "يحتمل أنها تعود الى الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة".