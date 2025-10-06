العثور على رفات بشرية تعود لحقبة داعش في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الاثنين، بالعثور على رفات بشرية يعتقد أنها تعود لضحايا من فترة سيطرة تنظيم داعش، داخل أحد المواقع في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية عثرت على رفات بشرية وبجانبها (شناطات) ومقتنيات شخصية في منطقة مشيرفة الثانية غربي الموصل، يُرجّح أنها تعود إلى ضحايا أعدمهم التنظيم خلال فترة احتلاله للمدينة.

وبحسب المصدر، فإن الجهات المختصة وجّهت فريق الطب العدلي ومفرزة الدفاع المدني إلى الموقع، لغرض الكشف الميداني وجمع العينات وإحالة الرفات إلى دائرة الطب العدلي، لاستكمال الإجراءات الأصولية والتعرف على هويات الضحايا.

يُذكر أن تنظيم داعش سيطر على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وبقية مدن المحافظة، منذ العاشر من شهر حزيران عام 2014، وحتى انتهاء عمليات التحرير عام 2017.

ونفذ التنظيم خلال هذه الفترة الكثير من الجرائم التي استهدفت المواطنين من سكنة الموصل وبقية مدن نينوى، وبقية المناطق التي سيطر عليها طيلة سنوات.