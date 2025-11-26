العتبة الكاظمية تنفي صلتها بـ"الغرفة الزجاجية" في بغداد

شفق نيوز- بغداد

نفت العتبة الكاظمية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، علاقتها بـ"الغرفة الزجاجية" الخاص بجمع تبرعات لشراء كراسٍ كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت العتبة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تداولت معلومات حول مشاركة العتبة الكاظمية المقدسة بـ(مبادرة الغرفة الزجاجية) في العاصمة بغداد، وتود العتبة المقدسة التوضيح أن لا علاقة لها بهذه المبادرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأضافت "تشدد العتبة المقدسة على أهمية تحري الدقة وعدم الزج باسمها في أي نشاطات لا تمت لها بصلة، وتدعو وسائل الإعلام إلى توخي المسؤولية المهنية عند نشر المعلومات".

وكانت العتبة العباسية، نفت يوم الثلاثاء الماضي، ما تداولته وسائل إعلام، ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي حول صلتها بما تُعرف بمبادرة "الغرفة الزجاجية" وسط العاصمة بغداد التي تجمع التبرعات للمعاقين.

وانطلقت مبادرة الغرفة الزجاجية يوم الجمعة (21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري) في ساحة التحرير، وكان مخططاً أن تستمر لعشرة أيام بهدف جمع التبرعات لشراء كراسٍ كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة من شريحة المعاقين، في إطار حملة تطوعية يقودها ناشطون ومتطوعون مدنيون، قبل أن تغلق اليوم، بعد جمع أكثر من 500 مليون دينار.