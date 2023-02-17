العتبة الكاظمية تعلن مشاركة 12 مليون شخص بالزيارة الرجبية

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام للعتبة الكاظمية حيدر الشمري، أن أعداد الزائرين المشاركين في إحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم بلغت 12 مليون شخص حتى ظهر اليوم الجمعة.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد عمليات بغداد، إنه سيتم تفويج الزائرين الى مقتربات العاصمة بغداد، وبعض الزائرين إلى المحافظات بعد انتهاء مراسم الزيارة.

من جهته قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم خلال المؤتمر، إن معظم الطرق الآن مفتوحة في العاصمة بإستثناء القريبة من مدينة الكاظمية التي تشهد زخما كبيرا في خروج الزائرين.

وأضاف أنه بمجرد تراجع أعداد الزائرين سيتم فتح جميع الطرق في بغداد.

من جهته أعلن وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية لتأمين الزيارة الرجبية عبد الامير الشمري، في بيان، نجاح زيارة وفاة الإمام الكاظم.