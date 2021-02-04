الصحة العراقية تلوّح بفرض حظر طبي: ليس قرارا أمنيا وهذا هدفه

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، اليوم الخميس، أن قرار حظر التجوال، بسبب الوضع الوبائي لفيروس كورونا، هو ليس قرارا أمنيا.

وقال البدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار حظر التجوال هو ليس بالقرار الأمني بالدرجة الاولى، بل هو من متطلبات الأمن الصحي وتطبيقه هو مسؤولية كل القطاعات الامنية والصحية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الاجتماعية والقيادات العشائرية وكذلك وسائل الاعلام، فهو دوره اساسي بهذا الأمر".

وبين المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية؛ ان "الوزارة تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائي بشكل يومي، وفي حال استمر ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا بشكل يومي وتدريجي فسيكون هناك طلب من الوزارة لإعادة فرض الحظر وغيرها من الإجراءات التي هي من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة".