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الصحة العراقية تعد خطة "طوارئ" طبية خاصة بعيد الفطر

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-01T08:17:13+0000
الصحة العراقية تعد خطة "طوارئ" طبية خاصة بعيد الفطر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، وضع خطة "طوارئ" طبية خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "باشراف وزير الصحة هاني موسى العقابي وبمتابعة مدير العمليات والخدمات الطبية الطارئة في الوزارة فاضل عكلة الربيعي, اعدت وزارة الصحة خطة طوارئ طبية خاصة بعيد الفطر شملت دوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الامنية والوزارات والجهات ذات العلاقة".

وأكدت ان "خطتها هذا العام تضمنت تهيئة ومرابطة سيارات الاسعاف وتوزيعها في التقاطعات والاماكن الدينية والمتنزهات وقيام مصرف الدم بتأمين رصيد كافي من الدم ومشتقاته في مصارف الدم في بغداد والمحافظات, كما سيقوم قسم طب الطوارئ بزيارات ميدانية الى ردهات الطوارئ لمتابعة تقديم الخدمات العلاجية وتجهيز الردهات بالادوية الطبية المنقذة للحياة".

واضافت الوزارة، "سيكون دور الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بتلبية جميع الاحتياجات لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات من الادوية والمستلزمات الطبية, اضافة الى دوائر الصحة العامة اتباع تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة بخصوص كوفيد 19, وتقوم شعب الرقابة الصحية في بغداد والمحافظات بمتابعة الاجراءات الوقائية للحد من انتقال الامراض الانتقالية ومراقبة محلات تقديم الاطعمة والمأكولات والمشروبات والباعة المتجولين وزيارة معامل تعبئة المياه والمشروبات الغازية والثلج وقياس نسبة الكلور والتنسيق مع الجهات البلدية لرفع النفايات وبصورة مستمرة".

واشارت الصحة في بيانها الى "الجهود المبذولة من قبل مركز السموم في دائرة مدينة الطب حيث يقوم المركز بتهيئة فريق طبي لمواجهة حالات التسمم ان حدثت خلال عيد الفطر في بغداد والمحافظات".

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