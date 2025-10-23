الشهر المقبل.. التجارة العراقية تطلق خدمات إلكترونية جديدة للبطاقة التموينية

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة التجارة العراقية، يوم الخميس، أنها ستطلق في الشهر المقبل خدمات إلكترونية جديدة ضمن برنامج البطاقة التموينية، من بينها النقل وإضافة وشطب أشخاص ورفع الحجب.

وقال وكيل الوزارة ستار الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة ستطلق في الشهر المقبل عملية الإضافة والنقل في البطاقة التموينية، وهذه التجربة بدأت فعلياً في محافظة واسط، وستتم المباشرة بها في بغداد والمحافظات الأخرى في الشهر المقبل".

وأشار إلى أن "إضافة أشخاص إلى البطاقة التموينية ستكون ذاتية عبر البرنامج الإلكتروني من دون الحاجة إلى أي مراجعة لدوائر وفروع شركات الوزارة".

وأضاف أن "وزارة التجارة ستطلق أيضاً عبر التطبيق الإلكتروني إضافة جديد وكذلك النقل من منطقة إلى أخرى والشطر والحجب ورفع الحجب من دون مراجعة الدوائر وهذا الأمر يُطبق للمرة الأولى".

وأكد الجابري أن "تحولاً رقمياً كبيراً سيحصل خلال من ستة إلى تسعة اشهر، وسيتم تحديث بيانات نحو 37 مليون مواطن عراقي لتكون لدينا قاعدة بيانات رصينة يمكن من خلالها معرفة ذوي الدخل العالي والأسماء المتكررة والمتوفين".

وبين أنه "تم حجب أكثر من أربعة ملايين مواطن من البطاقة التموينية، من أصحاب الدخل العالي والشركات"، مؤكداً أن "أموال مفردات البطاقة التموينية لهؤلاء الأربعة ملايين سيتم إعادتها إلى خزينة الدولة للاستفادة منها مستقبلاً في تحسين مفردات البطاقة التموينية".

وأعلن الجابري أن "لدينا حالياً 41 مليوناً و900 شخص قاموا بتحديث بياناتهم".