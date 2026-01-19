الشمري يتفقد مخيم "الجدعة" ويطلع على أوضاع النازحين

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر أمني، يوم الاثنين، أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري زار مخيم الجدعة في ناحية القيارة جنوبي الموصل بصفته وزيراً للهجرة والمهجرين بالوكالة، للاطلاع على أوضاع النازحين ومتابعة برامج الدمج المجتمعي داخل المخيم.

وقال المصدر، إن الشمري أجرى جولة ميدانية داخل مخيم الجدعة، تفقد خلالها أحوال العائلات النازحة واطلع على واقع الخدمات المقدمة لهم، ضمن إطار برنامج الدمج المجتمعي وإعادة التأهيل.

وأضاف أن الزيارة شملت لقاءات مع إدارات المخيم وعدد من العاملين في المنظمات الإنسانية، لمتابعة الإجراءات المعتمدة في التعامل مع العائلات المشمولة ببرامج التأهيل والاندماج في المجتمع.

وكان مخيم الجدعة في السابق مخصصاً للنازحين من مختلف مناطق نينوى، قبل أن يتحول لاحقاً إلى مخيم يضم عائلات عناصر تنظيم داعش، الذين جرى نقلهم من مخيم الهول السوري إلى داخل العراق، وتحديداً إلى مخيم الجدعة، حيث يخضعون لبرامج تأهيل نفسي واجتماعي بإشراف منظمات المجتمع المدني وبمتابعة الجهات الحكومية المختصة، تمهيداً لإعادة دمجهم في المجتمع ضمن برامج تنموية خاصة.