السوداني يزور محافظة صلاح الدين قريبا

شفق نيوز/ صرّح الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب احمد عبدالله الجبوري "ابومازن"، يوم الجمعة، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني سيجري زيارة إلى محافظة صلاح الدين قريبا لحضور حفل افتتاح مستشفى تكريت التعليمي بعد إتمام إعادة تأهيله.

وقال "أبو مازن" في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على هامش زيارة أجراها للمستشفى، إن "هذه المستشفى هي الأرقى على مستوى العراق، والأجهزة المجهزة بها هي الأفضل على مستوى العالم، والأطباء الذين يعلمون بها هم من خيرة الأطباء على مستوى البلاد"، معتبرا أن "المستشفى ستكون واجهة لصلاح الدين، وسنستقبل فيها المرضى والمراجعين من المحافظات المجاورة وهي خمس".

وأضاف أنه "بعد افتتاح مستشفى تكريت فإن سكان صلاح الدين لن يحتجوا إلى السفر لغرض العلاج لما تمتلكه من خدمات"، لافتا إلى وجود العديد من الأوبئة المتفشية في المحافظة جراء الحروب التي مرت على البلاد وآخرها المعركة ضد تنظيم داعش.

وتابع الجبوري وهو نائب عن محافظة صلاح الدين، بالقول إن "إعادة إفتتاح المستشفى ستجري بمراسم رسمية، و بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء"، مؤكدا أن موعد الافتتاح سيكون قريبا.