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السماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث متوسط المتغيبين بالدور الثاني بمادتين بأداء الامتحان

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-22T07:38:21+0000
السماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث متوسط المتغيبين بالدور الثاني بمادتين بأداء الامتحان

شفق نيوز/ وجه وزير التربية علي حميد الدليمي ، السماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط المتغيبين عن امتحانات الدور الثاني (حصراً) بـ(مادة أو مادتين) ، لأسباب مختلفة والصحية منها بسبب جائحة "كورونا"  ، أداء الامتحان للعام الدراسي 2019 – 2020 .

وأوضح بيان صدر عن المكتب الإعلامي في الوزارة اليوم الخميس أن ، الدليمي أوعز للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، بالسماح لتلاميذ وطلبة المرحلتين أعلاه إداء الامتحان يومي الأثنين والثلاثاء 26 – 27 / 10 / 2020 .

وكانت الوزارة قد اعلنت امس الاربعاء السماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية والمتغيبين عن الامتحان بـ(مادة أو مادتين) في الدور الثاني (حصراً) ، إداء الامتحان للعام الدراسي 2019 – 2020.

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