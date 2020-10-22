السماح لطلبة السادس الابتدائي والثالث متوسط المتغيبين بالدور الثاني بمادتين بأداء الامتحان

شفق نيوز/ وجه وزير التربية علي حميد الدليمي ، السماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط المتغيبين عن امتحانات الدور الثاني (حصراً) بـ(مادة أو مادتين) ، لأسباب مختلفة والصحية منها بسبب جائحة "كورونا" ، أداء الامتحان للعام الدراسي 2019 – 2020 .

وأوضح بيان صدر عن المكتب الإعلامي في الوزارة اليوم الخميس أن ، الدليمي أوعز للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، بالسماح لتلاميذ وطلبة المرحلتين أعلاه إداء الامتحان يومي الأثنين والثلاثاء 26 – 27 / 10 / 2020 .

وكانت الوزارة قد اعلنت امس الاربعاء السماح لتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية والمتغيبين عن الامتحان بـ(مادة أو مادتين) في الدور الثاني (حصراً) ، إداء الامتحان للعام الدراسي 2019 – 2020.