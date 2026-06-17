السجن 4 سنوات لمدير مؤسسة السجناء السياسيين السابق في النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بالحكم 4 سنوات بحق مدير مؤسسة السجناء السياسيين السابق في النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالسجن لمدة 4 سنوات بحق مدير مؤسسة السجناء السياسيين السابق في المحافظة، محمد عبدالرضا سلمان، لقيامه بتوزيع قطع أراض لأشخاص لا ينتمون للمؤسسة".

وأضاف أن "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".