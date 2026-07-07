العراق يعطل الدوام الرسمي الأربعاء تزامناً مع تشييع علي خامنئي

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة، يوم غد الأربعاء، تزامناً مع مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

ومن المقرر أن تُقام مراسم التشييع في مدينتي النجف وكربلاء، بمشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على رأس الوفد الرسمي المرافق للجثمان، فيما يشارك رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في مراسم الاستقبال الرسمية بمطار النجف الدولي، بحسب مصادر مطلعة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مدينتي النجف وكربلاء تشهدان استعدادات أمنية وخدمية مكثفة، شملت تهيئة مواقع الضيافة، وتوفير المياه والطعام والإسعافات الأولية، وتنظيم حركة المواكب والوافدين إلى مراكز إقامة المراسم.