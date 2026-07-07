كربلاء تتهيأ لتشييع نعش علي خامنئي (صور)

شفق نيوز- كربلاء

تشهد مدينة كربلاء استعدادات واسعة لاستقبال نعش المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، بالتزامن مع تكثيف الإجراءات الأمنية والخدمية والتنظيمية لاستقبال المعزين والوافدين.

والتقطت عدسة وكالة شفق نيوز، صوراً تظهر الشوارع والساحات الرئيسة في المدينة وقد اكتست باللافتات والصور والأعلام التي رُفعت على الأعمدة والبنايات ومداخل المدينة، فيما كثفت المواكب الحسينية، وقوات الحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية، والجهات المنظمة جهودها استعداداً لاستقبال المعزين والوافدين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاستعدادات شملت تهيئة مواقع الضيافة والخدمات، وتوفير المياه والطعام والإسعافات الأولية، إلى جانب تنظيم حركة المواكب على امتداد الطرق المؤدية إلى مركز المدينة، في إطار خطة خدمية وتنظيمية خاصة بمراسم التشييع وإحياء المناسبة.

وبحسب مصادر مطلعة، فأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيترأس الوفد الرسمي المرافق لجثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي خلال مراسم التشييع في النجف وكربلاء يوم غدٍ الأربعاء.

ومن المقرر مشاركة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في مراسم الاستقبال الرسمية بمطار النجف الدولي.