الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين والحماية الاجتماعية لشهر تشرين الأول

شفق نيوز- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق رواتب المتقاعدين والمشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر تشرين الأول.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وبإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

وفي بيان آخر ذكر المصرف أنه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء عن طريق أدوات الدفع الالكتروني، وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب وممن وصلته الرسائل النصية تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات، أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه".