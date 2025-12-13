الديوانية تعطل الدوام المدرسي غداً الأحد

شفق نيوز- الديوانية

أعلن مجلس محافظة الديوانية، مساء اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس غداً الأحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "قرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس الحكومية والأهلية في المحافظة يوم غد الأحد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة وحرصاً على سلامة الطلبة والملاكات التربوية".

وكانت محافظات العراق قد شهدت خلال الأيام الأخيرة موجة أمطار غزيرة تسببت بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة، ناهيك عن سيول ضربت العديد من الطرق الرئيسة خاصة في مناطق شمال وغرب البلاد، ومحافظات إقليم كوردستان.