وزير الداخلية العراقية: إصدار نحو 50 مليون بطاقة وطنية وجواز سفر

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الأحد، اصدار نحو 50 مليون بطاقة وطنية، وجواز سفر للمواطنين داخل وخارج العراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انعقاد اجتماع مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية في الدول العربية، بحضور الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، ومديري الجنسية والأحوال في دول (البحرين، الإمارات، السعودية، عمان، المغرب، الأردن، اليمن، سوريا، قطر، ليبيا، فلسطين، الجزائر، الصومال، موريتانيا) ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والوفود المرافقة لهم.

وأشار الشمري في كلمته الى إصدار أكثر من 46 مليون بطاقة وطنية وأكثر من 3 ملايين جواز سفر الكتروني، موضحاً أن الوزارة تعمل أيضاً على استكمال مشروع التحول الرقمي الشامل في مجال الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.