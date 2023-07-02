الداخلية العراقية تكشف تفاصيل التطوع الجديدة وآلية التقديم والقبول

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم الداخلية العراقية خالد المحنا، يوم الأحد، تفاصيل جديدة أمام الراغبين بالعمل بصفة شرطي لمدة 3 سنوات.

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قد وجه مديرية إدارة التطوع بفتح باب التقديم للراغبين بالعمل بصفة عقد شرطي اعتباراً من الرابع من الشهر الجاري.

وقال المحنا لوكالة شفق نيوز، إن قبول المتقدمين سيكون عبر تقديم الكتروني، وقبولهم من خلال قرعة يدوية لضمان الشفافية، وبحضور الحكومات المحلية والأشخاص المعنيين ووسائل الاعلام".

وأضاف: "بعد نشر الاسماء يتم ادخال المقبولين في دورات أساسية لتعليم المبادئ العسكرية وتعليم استخدام السلاح، بعدها تخصيصه للقسم الذي سيكون فيه حسب التشكيل الذي سيتم القبول فيه".

وأضاف أن المقبولين سيكونون النواة للدماء الجديدة في سلك الشرطة.