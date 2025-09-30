الداخلية العراقية تستبدل اسم "المحتوى الهابط" وتفكك نحو 40 شبكة للاتجار بالبشر والدعارة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، استبدال "المحتوى الهابط" بمصطلح لمحتوى المخل بالحياء والآداب العامة، كاشفة في الوقت نفسه عن تفكيك نحو 40 عصابة و شبكة للاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي.

وقال الناطق بإسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية قطعت شوطاً في تسلم الملف الامني في اغلب المحافظات ومراكز المدن في العراق، ولم يتبقَ سوى محافظات قليلة لم يتم تسلم الملف الامني فيها"، مبينا أن "الحكومة ترى ضرورة تسلم الوزارة الملف الأمني في جميع المحافظات والمدن العراقية، وتتفرغ قطعات الجيش بعملها الحقيقي".

وأضاف أن "خطة الامن المناطقي شملت 110 أقسام، حيث تم تقسيم المحافظات إلى 210 أقسام بواقع 815 مركز شرطة، وأن الخطة تعطي تفويضاً وصلاحية لمدير القسم، ويمكن استخدام الموارد بالقطاعات كافة"، معتبرا أن "هذا يعطي القوة لإدارة المنطقة، ولاسيما أنها تساهم في سرعة الاستجابة، وتقليل الوقت، ويصبح المواطن عاملاً أساسياً وشريكاً بالأمن".

تتمه..