الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها اعتباراً من 10 نيسان

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الأربعاء، استئناف تشغيل رحلات الناقل الوطني اعتباراً من 10 نيسان/أبريل الجاري، في إطار خطتها لإعادة تنظيم الحركة الجوية الداخلية والخارجية وإتاحة السفر عبر أسطولها الجوي بعد تعليق نتيجة الحرب الإقليمية.

وقال مدير عام الشركة المهندس مناف عبد المنعم عاجل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الأولى من الخطة ستتضمن تسيير رحلات داخلية تربط العاصمة بغداد بكل من محافظات أربيل والسليمانية والبصرة، يوازي ذلك جدولة عدد من الرحلات للوجهات الدولية والتي تشمل إسطنبول والقاهرة وعمّان، وذلك وفق جدول تشغيلي منظم يراعي انسيابية الحركة الجوية ومتطلبات الطلب على السفر".

وأضاف عاجل أن "إستئناف الرحلات يأتي ضمن رؤية تشغيلية مدروسة تهدف إلى إستعادة نشاط الطائر الأخضر بشكلٍ تدريجي وآمن"، مشيراً إلى "التزام الشركة بتقديم خدمات نوعية للمسافرين وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مع متابعة دقيقة لكافة التطورات المحيطة".

وأكد على "مضي الشركة في إعادة تشغيل بقية الخطوط الجوية تباعاً، وفق تقييم مستمر للظروف التشغيلية والتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استدامة تنفيذ الرحلات الآمنة للمسافرين وطواقم وطائرات الشركة".

ودعا المسافرين إلى "مراجعة مكاتب الخطوط الجوية العراقية الرسمية في داخل العراق وخارجه أو الإستفادة من خدمات تطبيق الحجز الالكتروني، لغرض تثبيت حجوزات السفر".

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إعادة فتح الأجواء العراقية وكافة المطارات أمام حركة الطيران.

وقال بنكين ريكاني، رئيس سلطة الطيران المدني العراقي بالوكالة، في منشور على "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "‏الأجواء وكافة المطارات العراقية ستفتح ابتداءً من اليوم".

ويأتي هذا القرار بعد تعليق حركة الطيران في الأجواء العراقية لنحو 40 يوماً، على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما رافقها من مخاطر على سلامة الملاحة الجوية.