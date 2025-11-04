الحكومة العراقية تقر خطة الزراعة الشتوية لعام 2025

شفق نيوز- بعداد

أقرت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2025-2026).

وذكرت الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس الوزراء صوت على الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2025-2026)، لزراعة مساحة (1) مليون دونم على المياه السطحية، إضافة للمساحة التي أقرت بقرار مجلس الوزراء (796 لسنة 2025) بزراعة (3.5) مليون دونم باستخدام المياه الجوفية".

واشترطت الحكومة، بحسب البيان، استعمال منظومات الرّي الحديثة في زراعة محصول الحنطة المزروعة على المياه الجوفية أو السطحية، وعدم استلام وزارة التجارة أي كمّية من الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية الموضوعة من وزارة الزراعة.

من جانبه، قال وزير الزراعة عباس المالكي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن القرار يأتي استكمالاً للجهود السابقة، حيث تمت زراعة مليون ونصف المليون دونم من الأراضي المروية في العام الماضي، مبيناً أن الوزارة حرصت على ضمان وجود زراعة وموسم شتوي ناجح.

وأوضح أن هذه الخطوة سبقتها إقرار الخطة الزراعية للأراضي الصحراوية بواقع 3.5 مليون باستخدام المياه الجوفية، على أن يتم استعمال منظومات الرّي الحديثة في زراعة محصول الحنطة على المياه الجوفية أو السطحية واستلام الكميات المقرة ضمن الخطة فقط.

ووقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره التركي هاكان فيدان، على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية بين البلدين في مجال المياه، برعاية رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، الذي عدَّ الاتفاق "أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق"، مشيراً إلى "حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه، لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية".