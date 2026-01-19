الحكومة العراقية تعلن أسماء أطباء 2023 و2024 المرشحين للتعيين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، يوم الاثنين، أسماء الأطباء الخريجين لعامي 2023 و2024 المرشحين للتعيين بعد إقرار الموازنة المالية للبلاد.

وذكرت الأمانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه استناداً إلى كتاب دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، وقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2026، وكتاب دائرة التخطيط وتنمية الموارد، تقرر التعاقد مع الأطباء الخريجين لعامي 2023 و2024 المدرجة أسماؤهم في القائمة الرسمية".

وأضاف البيان، أن الأطباء سيتم تعيينهم أصولياً بعد إقرار قانون الموازنة العامة، مع احتساب تاريخ التعاقد لخدمة التدرج الطبي، وصرف رواتبهم وفقاً لأحكام القرار رقم (315) لسنة 2019.

للإطلاع على الأسماء من هنا