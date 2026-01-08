الحكومة العراقية تتحرك لإدخال مشاريع الحلول السريعة والذكية لتوفير الطاقة الكهربائية

شفق نيوز - بغداد

ناقشت حكومة تصريف الاعمال في اجتماع عقدته، اليوم الخميس، إدخال مشاريع الحلول السريعة والذكية لتوفير الكهرباء في أطراف العاصمة بغداد والمحافظات، وذلك في ظل النقص الحاصل بإمداد الطاقة في مناطق ومدن العراق ماعدا اقليم كوردستان بسبب تعليق إيران صادرات الغاز الى البلاد.

وترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، الاجتماع، وذلك بحضور المنسق العام لشؤون المحافظات ورئيس الفريق الوطني للطاقة المتجددة وعدد من المسؤولين والمستشارين المعنيين، وفقا لبيان صادر عن مكتبه الاعلامي.

ووفقا للبيان، فقد جرت خلال الاجتماع مناقشة إقرار آليات إدخال حلول مشاريع الطاقة الشمسية الذكية والسريعة في أطراف بغداد والمحافظات للخدمة، عبر ربطها بخطوط التوزيع ذات الجهد المتوسط لتقليل الضائعات وتخفيف الأحمال وزيادة الإنتاج، استعداداً لفصل الصيف القادم.

هذا وجرى استعراض الخطط الخاصة بتطبيق هذه المشاريع وتهيئة إطلاق الفرص الاستثمارية بعد تجهيز أكثر من (120) موقعاً في مختلف المحافظات وأطراف العاصمة بغداد، والموديل الاقتصادي المعتمد على أساس النماذج المقدمة، و بكلف مالية مشجعة جداً في تنفيذ هذه المشاريع لضمان تقليل الضغط على الشبكة الوطنية وسدّ النقص الحاصل بالطاقة، حسب البيان.

ونوه البيان الى، أن الاجتماع شهد التأكيد على انجاز هذه المشاريع بالتعاون بين الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وكذلك من خلال عقد اجتماعات بين الهيئة والسادة المحافظين لإقرار آلية تنفيذ مشاريع الحلول الذكية بمشاريع الطاقة.