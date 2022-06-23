الحج العراقية: لا زيادة باعداد الحجاج وماتمنحه السفارة السعودية "مجاملة" للسياسيين

شفق نيوز/ أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، اليوم الخميس، أنها لم تحصل لغاية الآن على أي زيادة بعدد الحجاج.

وقالت الهيئة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "حصة العراق البالغة 15252 مقعداً باقية حتى الآن"، مؤكدة أنه "لم تحصل على أي زيادة بأعداد الحجاج من المملكة العربية السعودية بشكل رسمي".

وذكرت هيئة الحج، انها "أعلمت المواطنين الفائزين بالقرعة بمراجعة مكاتبها لتثبيت اسمائهم كإجراء احترازي في حالة الحصول على الزيادة لضيق الوقت من اجل إكمال اجرائاتهم بالسرعة الممكنة".

ولفتت الى انه "في حال وجود (فيز) الحج من السفارة السعودية التي تمنحها للشخصيات السياسية كمقاعد (مجاملة) هي خارج حصة العراق وليست تحت مظلتها".

وأبدت الهيئة "استعدادها التام لإستيعاب أي عدد تمنحه السلطات السعودية كزيادة على حصة الحجاج الحالية، وانها ستوفر جميع الخدمات اللازمة من سكن ونقل واطعام في وقت قياسي ومناسب".